Scala: "L'esordio di Buffon è stato un rischio, ora è il miglior portiere di sempre"

L'allora 17enne dimostrò fin da subito calma e tranquillità, qualità alquanto improbabili in un ragazzino a poche ore dal suo esordio tra i grandi: "Ero solito passare per le camere il sabato sera per comunicare ai ragazzi chi dovesse scendere in campo nella partita. Quel giorno andai da lui e gli dissi: 'E se ti facessi giocare?' Lui mi rispose in maniera secca: 'E che problemi ci sono, mister?' Ecco, questa è la sicurezza che Gigi ha sempre dimostrato, anche in campo", ha continuato l'attuale presidente del Parma.



Buffon può essere considerato il miglior portiere di sempre? Per Scala non ci sono dubbi: "Lo è, sicuramente. Proprio perché ha delle qualità che altri portieri non hanno. Noi ora lo stiamo paragonando a portieri che giocavano in epoche diverse, con un altro gioco, più lento. Lui invece ha giocato in un calcio veloce, dinamico, e questo va ancora una volta a rafforzare le sue capacità. Lui rende facili le cose difficili e questo per un portiere è al cosa più bella".



E se Buffon festeggia oggi i suoi vent'anni tra i professionisti, c'è un altro portiere, sempre di nome Gianluigi, che sta sorprendendo tutti in questa prima fase di campionato: Gigio Donnarumma, baby talento del Milan, che ha come idolo proprio Superman: "Considerarlo in questo momento più forte di Gigi non è una cosa scontata: ha delle qualità importantissime, perché debuttare a 16 anni e mezzo è una cosa estremamente incredibile, ma per arrivare dove è arrivato Buffon, in paradiso, deve lavorare, confermare e migliorare quello che sta facendo adesso. Arrivare è facile, sì, ma continuare e raggiungere un grande come Gigi è un'altra cosa", ha poi continuato Scala.



E, per ultimo, un commento sul futuro del Parma: "I tifosi hanno vissuto momenti terribili con il fallimento. E per questo li ringrazio. Il progetto per la rinascita della squadra è molto bello, mi ha coinvolto emotivamente. Mi auguro che fra qualche anno il club possa tornare al calcio che conta, anche se questo calcio da dilettanti sta contando davvero molto per noi", ha concluso il presidente.