Scala: "Io, presidente del Parma. Rinasceremo così"

"Dovrò imparare a fare il presidente, non invaderò il ruolo di nessun altro. Per quanto riguarda i programmi tecnici e sportivi ci stiamo lavorando, siamo nati oggi ma già da stasera cominceremo a valutare tutte le possibilità, ascolteremo tutti".

Eccolo Nevio Scala, 67 anni, gloria della panchina gialloblu (dal 1989 al 1996), indiscusso personaggio di casa-Parma che la nuova proprietà ha voluto come rappresentante e, soprattutto, come presidente. Scala, da dieci anni, ha smesso di fare l'allenatore: un ritiro meditato, a curare i suoi campi e le sue tenute. Vita da separato, mica tanto, del Pallone. Ora è tornato: non poteva dire di no.

"Saremo una società seria, vogliamo fare una calcio trasparente e biologico, al momento opportuno condivideremo i nostri progetti con chi vorrà ascoltarci”. E' rinato il Parma, come Parma Calcio 1913. "Il mio Parma ha funzionato e farò di tutto per far funzionare anche questo. Il Parma non è scomparso, il Parma non scomparirà mai, riparte dai dilettanti ma avrà un'altra storia ben positiva".