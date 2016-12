Savic: "Batto la Juventus". E poi diventa bianconero? Forse 

10:26 - Venerdì sera, un grande pre-anticipo di campionato: Fiorentina-Juventus. Rivalità storica. Un recente passato pieno di cose: il 4-2 di Pepito Rossi alla Juve di Conte, la punizione-gol di Pirlo che eliminò i viola dall'Europa League. Un presente che prevede questa supersfida. E un mercato, a gennaio, che vorrebbe Giovinco a Firenze e Savic in bianconero.

Niente di meglio, allora, delle parole di Savic, oggi.

''La Juventus -dice- è la squadra più forte d'Italia e lo sappiamo tutti, sarà quindi una gara molto difficile, ma anche noi siamo forti e proveremo a fare risultato davanti ai nostri tifosi''.

Stevan Savic parla della sfida più sentita a Firenze. L'anno scorso finì 4-2 al Franchi dopo una storica rimonta da parte dei viola che mandò in delirio tutta la città, ma non mancò qualche delusione quando proprio una punizione di Andrea Pirlo (marzo 2014) eliminò la Fiorentina dall'Europa League agli ottavi di finale.

''Il ricordo di quel gol mi da' ancora fastidio perché dopo l'1-1 ottenuto all'andata a Torino eravamo davvero ad un passo dalla qualificazione''.

La sfida di venerdì. ''Dovremo fermare il loro attacco. Noi dobbiamo fare gol: non importa, conta vincere''. Anche perché dopo gli ultimi due successi esterni hanno permesso alla Fiorentina di portarsi a 4 punti dal terzo posto: ''Preferiamo non pensarci, meglio procedere partita dopo partita: solo così potremo fare grandi cose''.

Chiusura sul suo futuro considerando che Savic è stato più volte accostato proprio alla Juve: ''Non ho avuto contatti, ho un accordo fino al 2016 con la Fiorentina e stiamo parlando di rinnovo, comunque di tutto ciò si occupa il mio procuratore, io penso solo al campo''. Nelle prossime ore è atteso Andrea Della Valle per dare una carica speciale ai viola.