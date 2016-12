Sassuolo, stangata a Berardi: squalificato tre giornate

Dopo la reazione nei confronti del difensore del Genoa Ansaldi , è arrivata la stangata del Giudice Sportivo Tosel per Domenico Berrardi . L'attaccante neroverde è stato squalificato per tre giornate . Solo un turno di stop invece per Diego Perotti , che era intervenuto per difendere il compagno di squadra. Dal suo esordio in Serie A, Berardi ha già collezionato 30 cartellini (tra cui 3 rossi diretti) e 17 giornate di squalifica .

Dati alla mano, dunque, Berardi è il più "cattivo" della Serie A. Un verdetto pesante che rischia di pesare molto sul futuro di uno dei talenti più puri del calcio italiano, ma anche uno dei più inaffidabili da un punto di vista disciplinare. Dopo la gara contro il Genoa, l'attaccante del Sassuolo è stato infatti punito per aver scalciato da terra all'addome Ansaldi a gioco fermo, innescando la reazione dei rossoblù. In particolare, dopo lo scontro a terra, a difesa del compagno è intervenuto Perotti, che è stato espulso e squalificato una giornata per aver assunto un atteggiamento intimidatorio proprio nei confronti dell'attaccante neroverde.





LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al 41° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito da terra, ove era caduto in conseguenza di un intervento falloso, un calciatore avversario con calci all'addome.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

PEROTTI ALMEIRA Diego (Genoa): per avere, al 41° del primo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

ZUKANOVIC Ervin (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

DESTRO Mattia (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

GENTILETTI Santiago Juan (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SOCIETA'

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale ai sostenitori della squadra avversaria e cori insultanti ad un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 9° ed al 34° del primo tempo, rivolto un coro insultante all'allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.