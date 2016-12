Sassuolo, Squinzi punge l'Inter

Forse più milanista che presidente del Sassuolo. O forse, ma poco importa, entrambe le cose. Quel che conta, piuttosto, è che Giorgio Squinzi, numero uno dei neroversi, non ha perso l'occasione di pungere l'Inter, sconfitta a San Siro dalla Fiorentina: "Da milanista - ha detto -, io ieri sera ho goduto". E ancora: "Per quello che avevo visto l'Inter ha avuta molta fortuna nelle prime partite quindi il ko con la Fiorentina non mi ha sorpreso".