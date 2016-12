Sassuolo, Squinzi: "Partita falsata, mi vien voglia di non tifare più Milan..."

A due giorni dalle controverse decisioni arbitrali che hanno deciso Milan-Sassuolo, il presidente dei neroverdi alza la voce. "Partita falsata da fatti non attinenti - ha dichiarato Giorgio Squinzi -. Almeno quattro episodi non mi convincono. Il rigore non dato per il fallo su Politano, il goal annullato ad Adjapong, il rigore molto generoso per Niang e il fallo su Acerbi nel finale". "Mi vien voglia di non tifare più Milan", ha chiosato.