Sassuolo, Squinzi: "Mi batterò per tenere Di Francesco"

Giù le mani dal Sassuolo. Giorgio Squinzi farà di tutto per trattenere in Emilia sia Di Francesco sia Berardi, come ha spiegato a Radio anch'io lo sport. "Berlusconi chiede Di Francesco? La cosa mi metterebbe in imbarazzo. Eusebio è molto importante per il nostro progetto. Mi batterei perché il tecnico rimanesse con noi". E su Berardi: "Spero si possa trattenerlo un altro anno, anche se non voglio mettere dei freni alla sua crescita".