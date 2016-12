Sassuolo, sconfitta 0-3 a tavolino con il Pescara: Ragusa non poteva essere schierato

Una mail con Posta Certificata che non è arrivata in tempo alla Lega Calcio. Questo il motivo della sconfitta a tavolino comminata al Sassuolo contro il Pescara, nel match della seconda giornata di campionato chiusa sul 2-1 per i neroverdi al Mapei Stadium domenica 28. Come riportato nel comunicato del Giudice Sportivo, il Sassuolo non ha trasmesso alla Lega Calcio entro le 12 di sabato 27 l'inserimento del nome di Antonino Ragusa nell'elenco dei 25 calciatori eleggibili per il campionato.



L'attaccante era stato regolarmente tesserato il 26 agosto, dopo l'acquisto a titolo definitivo dal Cesena. Per inserirlo nella lista, il Sassuolo ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. La norma, da un anno, prevede che il club comunichi il cambiamento alla Lega con una mail di Posta Certificata entro le 12 del giorno precedente alla gara. Il Sassuolo giura di averla spedita, la Lega sostiene di non averla mai ricevuta.