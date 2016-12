Sassuolo-Juventus, Allegri: "Vidal sta bene, ma non lo convoco"

20:14 - Dopo le polemiche con la Roma, la Juventus riprende il cammino in campionato da Sassuolo: "Non vincere vorrebbe dire vanificare il successo con i giallorossi - ha dichiarato Allegri -. E' un match importante che arriva all'inizio di un mese che sarà fondamentale per campionato e Champions League". In quest'ottica l'esclusione di Vidal: "Sta bene, ma non lo convoco. Deve recuperare un po' di lavoro e rimarrà a Torino per la Champions".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

In questo mese si aspetta dei cali della Roma?

No, sono un'ottima squadra e continuano a dimostrarlo. Noi pensiamo a noi stessi, loro difficilmente perderanno punti per strada. Non vincere a Sassuolo sarebbe come buttare a mare la vittoria con la Roma

Come sarà la coppia d'attacco?

E' probabile che sia ancora Llorente-Tevez. Giovinco sta facendo bene, anche Coman. Llorente non ha ancora segnato ma ha lavorato molto bene con la squadra

Come sta Vidal? Più facile vederlo in Champions?

Si è allenato ma non sarà tra i convocati. Dopo aver giocato 180' ha bisogno comunque di lavorare perché guardando i dati ha fatto meno dei compagni. In vista di mercoledì è meglio che lavori tre giorni in più.

A Sassuolo lei ha vissuto emozioni contrapposte: con che spirito ritroverà Berardi?

Sassuolo ha fatto parte della mia carriera di allenatore vivendo cose belle e altre meno belle. Hanno molta qualità nonostante i tre punti, possono salvarsi.

La formazione sarà dettata da infortuni, aerei etc?

Marrone sta meglio e sarà a disposizione settimana prossima. Barzagli è ancora a fare lavoro differenziato. Caceres sta recuperando bene, ma non è a disposizione. Vidal è arrivato in ritardo ma non per colpa sua, si è allenato. Romulo sta bene e settimana prossima lo recupero. Asamoah arriva oggi e gli altri stanno tutti bene.

In questa pausa qualcosa le ha dato fastidio o fa parte del gioco?

Fa parte del gioco, ma è il momento di chiudere questa pagina. Si torna in campo e alla gente interessa questo. Il campionato è ancora lungo.

Si ricomincia dopo Juve-Roma: sarà una ripartenza normale o ci saranno ripercussioni?

Fortunatamente si rinizia a giocare. E' una partita importante domani e abbiamo un mese difficile davanti, molto importante anche se non decisivo sia per il campionato che per la Champions. La sosta ci ha permesso di recuperare un po' di energie. I nazionali sono tornati in buona condizione. Il Sassuolo non sta molto bene, ma ha buone qualità in generale e ottime davanti. Non sarà semplice.

Un minuto di silenzio prima della conferenza per Marco Ansaldo, il collega de La Stampa improvvisamente mancato all'età di 59 anni. Lo stesso tecnico ha voluto dedicare qualche parola di ricordo.