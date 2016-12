Sassuolo in emergenza: contro l'Inter senza 10 infortunati

Continua la malasorte in casa Sassuolo : contro la Fiorentina Di Francesco ha perso altri 5 giocatori : Magnanelli, Cannavaro, Gazzola, Pellegrini e Terranova. Le ultime assenze vanno ad aggiungersi a quelle di Berardi, Duncan, Biondini, Politano e Letschert. Domenica contro l'Inter , a meno di recuperi dell'ultima ora, saranno ben 10 gli assenti, oltre allo squalificato Peluso. In pratica la formazione non la farà l'allenatore, ma lo staff medico.

Di Francesco quasi non credeva ai propri occhi quando, nel corso del match contro la Fiorentina, ha perso uno dopo l'altro Terranova (nella rifinitura di domenica), Gazzola e Magnanelli. Ma il peggio doveva ancora venire e glielo ha comunicato il suo staff medico, perché la gara del Franchi è costata cara anche a Cannavaro e Pellegrini. Impietoso il report medico: Magnanelli ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il capitano la stagione potrebbe essere finita. Per Paolo Cannavaro si tratta di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, mentre Pellegrini ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra e Terranova un affaticamento muscolare alla coscia destra. Solo gli ultimi due sembrano avere chance di giocare domenica contro l'Inter.



Se non ce la faranno, Di Francesco dovrà rinunciare a 10 giocatori e inventarsi la formazione da mandare in campo. Incrociando le dita, visto che Missiroli e Acerbi erano a rischio contro la Fiorentina. In casa Inter non ridono perché è anti-sportivo, ma l'occasione sulla carta è davvero ghiotta per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.