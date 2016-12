Sassuolo, Di Francesco: "Vogliamo andare il più avanti possibile"

"Non sono sicuro che questa sia la partita decisiva del girone, ma di certo è importante - ha proseguito il tecnico del Sassuolo in conferenza stampa - E' fondamentale uscire da qui con un risultato positivo, anche per l'aspetto psicologico e per affrontare le prossime gare con maggiore consapevolezza". Il Rapid Vienna è una squadra in difficoltà ma questo non convince Di Francesco: "Potranno crearci tante difficoltà, hanno un'età media bassa ma con tanta tecnica. Alzano tanto i terzini, dovremmo essere bravi a conquistare palla il prima possibile per poi attaccarli velocemente". Sugli infortuni e la formazione: "La maggior parte degli infortuni è del tutto casuale. Ad ogni modo speriamo di poterli riavere al più presto. Non parlo della formazione, abbiamo 19 convocati e 3 portieri, non è difficile indovinarla. Un titolare? Acerbi di sicuro, non so quante partite consecutive ha giocato e gli faccio i complimenti, anche per l'atteggiamento e la mentalità, mi piace che parli di voler vincere. Matri e Defrel? O uno o l'altro, difficile giocheranno insieme".