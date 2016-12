Sassuolo, Di Francesco: "Un onore giocare al San Mames, ma dobbiamo crescere"

Il momento non è dei migliori né in Europa né in campionato, ma il Sassuolo è chiamato a una trasferta prestigiosa in casa dell'Athletic Bilbao. Il nuovo San Mames aspetta i neroverdi per vendicare la pesante sconfitta dell'andata, ma Di Francesco deve fare i conti con una rosa ridotta e un morale a terra: "Dobbiamo pensare a noi perché spendiamo molto e raccogliamo poco - ha ammesso il tecnico del Sassuolo in conferenza -. Ma è tutta colpa nostra. Con la Samp abbiamo buttato via tutto in cinque minuti. E' una sconfitta che pesa ma su cui dovremo ragionare perché i ragazzi sanno che le partite durano 95'. Dobbiamo ritrovare la giusta determinazione". Certo l'Athletic Bilbao appare uno scoglio insormontabile: "Affrontiamo una squadra fortissima, la favorita del girone, ma non siamo qui per fare una passeggiata. Vogliamo metterli in difficoltà".



Qualche recupero dell'ultimo minuto ci sarà: "E' la prima volta che riesco a convocare 20 giocatori in Europa quest'anno, giocheremo col 4-3-3 poi vedremo come andrà. Siamo una squadra piccola che deve crescere e per farlo dobbiamo essere concentrati, umili e determinati perché questa sfida è determinante per il nostro futuro. Abbiamo anche noi le nostre pressioni, ma dobbiamo crescere tutti e pensare meno a parlare e più a lavorare".



Di Francesco poi ha parlato dei singoli a partire da Acerbi che contro la Sampdoria ha vissuto una domenica terribile: "Ha fatto un errore in un momento delicatissimo, ma dopo 55 partite impeccabili ci può stare e ha dimostrato di poter reggere tante gare di fila. Anche Peluso è stanco e valuterò se farlo riposare". Politano è in dubbio: "Si è allenato, ma valuterò nella rifinitura. Averlo anche solo per uno spezzone sarebbe importante".



Di fronte ci sarà Aduriz e il bollente San Mames: "L'ultima partita ha fatto cinque gol, è un grandissimo attaccante ma non dobbiamo impostare la partita su di lui. Il San Mames è uno stadio bellissimo, sembra un hotel extralusso. Per noi è un onore essere qui".