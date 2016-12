Sassuolo, Di Francesco: "Passeremo il turno col nostro gioco"

Il Sassuolo affronta la Stella Rossa nel preliminare di Europa League . Un avversario blasonato, ma Di Francesco punta sui suoi ragazzi: "Penso a fare in modo che i miei siano pronti. Vogliamo passare il turno ed esprimere il nostro gioco anche in Europa. Ho rispetto per la Stella Rossa, ma giocheremo per vincere e affronteremo la sfida nel migliore dei modi. Abbiamo avuto tutto il tempo per prepararla bene al di là dell'avversario".

"La partita di domani abbiamo avuto tutto il tempo di prepararla e l'affronteremo nel migliore dei modi, al di là di chi abbiamo di fronte, dal blasone e spessore importante. La Stella Rossa ha attaccanti di qualità, pericolosi in area". E' un Eusebio Di Francesco determinato quello che parla alla vigilia del playoff di Europa League tra il suo Sassuolo e la Stella Rossa. Il tecnico neroverde poi interviene anche sul mercato e sul neoacquisto Matri: "Del mercato non mi interessa, io mi occupo della partita, posso dire solo che il terzino destro è arrivato, si chiama Lirola è giovane ma non mi interessa, se è forte, gioca. Letschert è poco conosciuto ma diventerà fortissimo. Ma ora sono concentrato sulla partita. Matri invece non è convocato per questo match".

Poisi sofferma anche sull'aspetto psicologico: "Siamo andati a Lucerna nel turno scorso senza conoscere la nostra condizione fisica ora noi porteremo rispetto per gli avversari ma portiamo avanti la nostra idea di gioco, anche in Europa. Noi vogliamo passare il turno, punto, al di là dell'avere esperienza in Europa o meno. Se fanno i preliminari vuol dire che hanno dimostrato di valere i preliminari, noi siamo i sesti del campionato italiano, ce la giocheremo alla grande, sapendo che ci sono un'andata e un ritorno. Domani giocheremo per vincere, come sempre, dobbiamo approfittare del fattore campo". "Dell'avversario non ho paura, ho paura di noi stessi, penso a preparare prima loro al di là di chi affrontiamo" conclude il tecnico neroverde.