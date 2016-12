Sassuolo, Di Francesco: "Onoriamo l'Europa fino alla fine"

"Abbiamo voluto l'Europa e dobbiamo onorarla fino alla fine". E' l'imperativo di Di Francesco alla vigilia dell'ultima uscita del Sassuolo in Europa League contro il Genk. "Siamo maturati molto giocando l'Europa League, abbiamo capito che in competizioni come queste non si può sbagliare nulla - ha proseguito - Abbiamo avuto molte defezioni negli ultimi tempi e credo che con tutti gli uomini a disposizione avremmo potuto passare il turno".

"C'è rammarico per il pareggio contro il Rapid Vienna, abbiamo pagato la nostra inesperienza - ha detto ancora Di Francesco - Le squadre italiane non snobbano l'Europa League e anche l'Inter sarà dispiaciuta di uscire, per noi è stata comunque una bella esperienza che ci ha fatto capire che serve tempo per diventare grandi. Non siamo ancora pronti per affrontare due competizioni insieme". Sulla formazione: "Scenderà in campo chi ha giocato meno ma non abbiamo tantissima scelta. Proveremo a onorare l'impegno e a fare bella figura, non penseremo alla Fiorentina. In porta giocherà Pegolo, Missiroli ci sarà dal 1'. Non schiereremo i ragazzini, rischieremmo di non fare bene e io non voglio un approccio sbagliato alla gara perchè comunque rappresenta un'occasione di crescita".