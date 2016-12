Sassuolo, Di Francesco: "La squadra mi è piaciuta"

"La squadra mi è piaciuta, sono contento per la sua personalità. Non ci siamo arresi alle difficoltà". Il tecnico del Sassuolo Di Francesco è soddisfatto del pareggio ottenuto in casa del Rapid Vienna. "Dopo lo svantaggio la squadra ha cercato costantemente il gol del pari - ha proseguito - Ricordiamoci che siamo il Sassuolo, dobbiamo ancora imparare certi concetti. Ora testa al Bologna: dobbiamo stare attenti a un ragazzetto che gioca da loro...".