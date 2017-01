Sassuolo, Di Francesco: "Juve la più forte, ma non partiamo battuti"

Eusebio Di Francesco lancia la sfida alla Juventus . "E' la più forte, ma noi non partiamo battuti in partenza - ha spiegato l'allenatore del Sassuolo in conferenza - Sulla carta sono loro i favoriti, ma noi dobbiamo crederci. Sappiamo che loro hanno tanti campioni in grado di decidere la gara e Allegri può variare diversi sistemi di gioco: sono convinto però che possiamo dire la nostra". Sulla formazione : "Cannavaro è recuperato".

L'ottimismo di Di Francesco nasce dal match del Genoa, che sorprese la Juve e la schiantò 3-1. "La Juventus ha perso anche sul campo del Genoa che ha i nostri stessi punti in classifica. Questo deve farci capire molte cose, sulla carta sono loro i favoriti ma noi dobbiamo crederci. All'andata a Torino ebbero un impatto devastante sul match, ma questo non successe solo con noi, successe anche ad altri. Ha un potenziale tecnico e di giocatori superiore".



La Juventus è "un'armata", ma il tecnico non firmerebbe per il pareggio. "Dicendo di sì non farei altro che trasferire una mentalità sbagliata e troppo difensiva alla mia squadra, il che non mi piace affatto".



Poi scherza sull'apporto dei tifosi. "Al di là del fatto che secondo me non è che giochiamo in casa, non l'ho ancora capito, secondo me giochiamo fuori casa anche questo giro ci auguriamo di fare una grande gara".