Sassuolo, Di Francesco: "Grandissimo secondo tempo"

Vittoria storica per il Sassuolo di Di Francesco all'esordio in Europa League: "I ragazzi mi sono piaciuti perché li ho visti tenaci - ha commentato il tecnico dopo il 3-0 all'Athletic Bilbao -, noi puntiamo sul collettivo e non sul singolo. Abbiamo fatto un gran secondo tempo". Protagonisti Lirola e Defrel: "Pol ha potenzialità offensive impressionanti ma deve migliorare dietro. Defrel gioca per i compagni ed è stato premiato".

Il 3-0 all'Athletic Bilbao è arrivato nonostante assenze importanti e qualche scelta a sorpresa. I ragazzi scelti dal tecnico però non hanno deluso e Di Francesco ha potuto gioire: "Se qualcuno si sente sicuro del posto sappia che non è così. Oggi ho voluto dimostrare che la partita dev'essere preparata al meglio da tutti per poter giocare e mi sono piaciuti i ragazzi perché li ho visti tenaci. Venivano da una batosta e ci sono partite come questa in cui non puoi pensare di dominare novanta minuti, soprattutto con squadre forti come l'Athletic. Nel secondo tempo però abbiamo fatto una grande partita".



All'inizio è stata pagata l'emozione: "Ce n'era molta tra i vari ragazzi. Lirola per esempio è molto forte quando attacca, ma dietro deve migliorare perché si perdeva qualche giocata. Poi gli ho detto di accompagnare di più l'azione e il palleggio di squadra è migliorato. Defrel? Ha fatto una grande fase difensiva e il gol è arrivato come premio. Lui gioca per i compagni, come devono fare tutti".