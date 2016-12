Sassuolo, Di Francesco avverte la Juve: "Giocheremo a viso aperto"

A Torino "mancheranno Missiroli, Cannavaro e Defrel, ma sono convinto che chi scenderà in campo farà una grande gara", ha assicurato l'allenatore abruzzese. Poi sulla vittoria col Milan: "Grande soddisfazione per la prestazione, l'atteggiamento, per aver dato una grandissima gioia ai nostri tifosi, all'ambiente e al nostro patron. Per noi è stata una grande gratificazione". "Abbiamo passato dei momenti non voglio dire difficili ma in cui non siamo riusciti a fare le cose che inizialmente riuscivamo a fare - ha analizzato -. Siamo tornati ad essere vincenti e questo è un aspetto che ci può fare solo piacere".



Gli emiliani sono reduci da tre successi di fila, ma Di Francesco vuole restare con i piedi per terra e tenere un profilo basso: "Dobbiamo affrontare le partite con grandissima umiltà, preparandole alla grande, sapendo che davanti per poter competere con la Juve o con il Milan dobbiamo correre sempre un qualcosa in più e mettere quella determinazione e quella cattiveria che a volte non basta". Infine sulla lotta scudetto: "Ultimamente la squadra di Sarri non ha fatto grandi risultati ma ha fatto delle ottime prestazioni, dal punto di vista del gioco non ha perso la sua identità"