Sassuolo, Di Francesco: "Allo Stadium contro la Juve per fare grandi cose"

"Si va sempre in campo per fare grandi cose. Siamo in un momento buono e dobbiamo affrontare la partita nel modo giusto, sapendo che davanti abbiamo una grande squadra". Così Di Francesco alla vigilia della sfida con la Juve: "Ora come ora faccio fatica a guardare la classifica, io conto due vittorie" ha detto il tecnico del Sassuolo riferendosi allo 0-3 a tavolino contro il Pescara. "Di certo l'ultima partita ha lasciato del malumore".

Una sconfitta maturata fuori dal campo per il problema burocratico sul tesseramento di Ragusache che fa ancora male: "Abbiamo anche sofferto in quella gara - ha continuato Di Francesco - e dopo lo sforzo fatto ci siamo visti annullare la vittoria". Ora comunque testa alla Juve dovendo far fronte anche ad assenze pesanti: "Missiroli è a disposizione e potrà giocare dal primo minuto, ma siamo consapevoli del fatto che non gioca da tanto. Non ci sarà Berardi, così come Defrel. La notte porta consiglio e per la formazione devo ancora fare delle valutazioni, anche perché ci attende un ciclo di gare davvero pesanti".