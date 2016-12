Sassuolo, Carnevali: "Berardi? La Juve ha un'opzione, ma..."

Carnevali parla anche del futuro di Berardi, inseguito da diverse squadre tra cui la Juve: "Con loro abbiamo ottimi rapporti, ma alla fine ognuno deve guardare i propri interessi. Berardi è completamente del Sassuolo, c'è un'opzione con la Juventus ma queste cose le risolveremo più avanti. Non stiamo facendo nessuna asta, valuteremo in base alle offerte. C'è una cifra stabilita di 25 milioni ma non c'è niente di deciso, anche la Juve potrà pareggiare un'offerta maggiore nel caso arrivasse. Sono comunque tutte valutazioni che faremo fra qualche mese. La fede interista di Berardi potrebbe far scegliere il nerazzurro al giocatore? Da ragazzo aveva questa simpatia per l'Inter ma credo che quando cominci a fare il professionista queste preferenze si lasciano da parte. Per lui sarà importante fare una scelta dal punto di vista tecnico, dovrà scegliere una squadra in cui potrà crescere e giocare con continuità".



Il Sassuolo, settimo in classifica, venerdì farà visita alla Juve: "Siamo la prima squadra dopo le sei grandi e questo è un grandissimo risultato sportivo. Sfida proibitiva contro la Juventus? Andremo a Torino consapevoli che stiamo attraversando un buon momento. Abbiamo fuori giocatori importanti, non siamo al completo ma questo non è mai stato un problema e il mister non si è mai aggrappato alle assenze. Siamo convinti di poter fare una buona gara".