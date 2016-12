Sassuolo, Berardi si ferma "per qualche settimana"

Tegola per il Sassuolo e per Di Francesco, che dovranno fare a meno di Berardi per qualche settimana. "Gli accertamenti effettuati - fa sapere il club neroverde - hanno evidenziato un trauma distrattivo al quadricipite femorale della coscia destra la cui entità verrà meglio precisata nei prossimi giorni". L'attaccante era stato costretto ad abbandonare la gara d'esordio in campionato contro il Napoli al quarto d'ora della ripresa.