Sassuolo: Berardi si fa male nel riscaldamento, Nazionale a rischio

C'è subito una brutta notizia per Antonio Conte in vista delle ultime due gare di qualificazione per Euro 2016 (Azerbaijan e Norvegia). La presenza di Domenico Berardi, convocato dal ct per la prima volta, in Nazionale è a rischio. L'attaccante ha accusato dei problemi fisici nel riscaldamento pre gara e contro l'Empoli non ha giocato. Al suo posto nel tridente è stato schierato Politano, cresciuto nel vivaio della Roma.