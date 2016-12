Sarri: "Scudetto? Presto per parlarne"

Sarri ha vinto il match grazie ai suoi gioielli: "Parole di stima da parte di Insigne?Insigne attribuisce un po' di merito a me per il gol perché non è uscito quando è entrato El Kaodduri. E' rimasto in campo e ha segnato. Grande partita di Higuain? Ha fatto bene, non era in una situazione semplice perché ha giocato con la nazionale, ha fatto un viaggio molto lungo e nei giorni scorsi era un po' stanco ma fortunatamente oggi ha fatto un'ottima partita".



Il Napoli non ha subito gol ancora una volta: "Mi rende contento che la squadra sia equilibrata nel suo insieme. Questo equilibrio ci da solidità e tranquillità per riuscire ad avere pazienza per sbloccare queste partite. Continuare così sarà difficile ma dobbiamo continuare a mantenere l'equilibrio".



La testa è già alla sfida di Europa League: "Adesso pensiamo alla partita di giovedì in coppa poi penseremo all'Inter. Non dobbiamo andare oltre alla realtà, non siamo partiti con questo obiettivo, stiamo facendo bene, ma credo che alla fine di questa giornata saremo terzi. Stiamo facendo bene ma abbiamo ancora squadre davanti, non mi sembra che le altre stiano avendo degli alti e bassi, ma solo degli alti. In particolare la Fiorentina che sul piano del gioco sta facendo benissimo".