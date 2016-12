Sarri: "Nella boxe avremmo vinto per getto della spugna"

Eccolo Maurizio Sarri, dopo lo 0-0. Si comincia dal gol annullato di De Rossi: "Palla fuori o non fuori sul cross di Rudiger, c'è comunque un fallo di Iturbe su Albiol e dunque per un motivo o per l'altro quel gol era da annullare". Seca la replica.

Due partite, un punto. E contro la Roma, se fosse stato pugilato, avreste vinto ai punti: "Se fosse stato pugilato, sarebbe finita per getto della spugna, sette palle-gol a zero, possesso-palla totale, niente è stato concesso, la Roma ha fatto una prestazione solo difensiva. Abbiamo sbagliato qualcosa davanti alla porta e nei cross veloci, non è la nostra caratteristica migliore. Comunque, è stata una delle migliori gare del Napoli".

Higuain forse era stanco? "Higuain ha fato una settimana normale, poteva fare qualcosa di più, ma la squadra non l'ha aiutato o agevolato, l'ha lasciato solo in mezzo ai due difensori centrali romanisti che hanno giocato bene".

Stanco il Napoli? "Nell'ultimo quarto d'ora a me è sembrato di no. Abbiamo avuto almeno 3 palle gol. Nel primo tempo si è sbagliato, nel primo tempo era difficile dare ritmo contro una difesa molto schierata e alla fine del primo tempo l'infortunio del guardalinee Cariolato ci ha fermato 3-4 minuti, interrompendo il ritmo. Nella ripresa è andata meglio".

Da Bologna alla Roma: che cosa dire? "Dopo la gara di Bologna dove abbiamo sbagliato tanto in fase difensiva, dovevamo ritrovare le nostre certezze e oggi ci siamo riusciti. In difesa non abbiamo concesso niente e questo volevo vedere, soprattutto. Perché è dalla difesa che deve partire la nostra forza".