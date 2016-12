Sarri: "Napoli-Inter match scudetto? Mi viene da ridere"

Al termine della sfida (poco più di un allenamento) in Belgio contro il Bruges , Maurizio Sarri è subito stuzzicato sul big match di lunedì sera al San Paolo contro la capolista Inter . "Match scudetto? Mi viene da ridere - ha spiegato l'allenatore del Napoli - E' una gara importante, ma ci sono ancora 75 punti in palio. Posso dire che la prepareremo al meglio e proveremo a regalare una gioia ai nostri tifosi".

Sarri non ha molta voglia di parlare della sfida di lunedì sera. "L'Inter? Non ne ho nessuna idea, domani comincerò a studiarla. In questo momento l'unica cosa che mi interessa è andare a cena, perché ho molta fame".



Una battuta sulla gara di Bruges. "Eravamo senza attaccanti, un po' di preoccupazione c'era - ha spiegato il tecnico - Questa sera era difficile a livello mentale, i ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto un altro passo avanti".