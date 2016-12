Sarri: "Napoli, basta andare in svantaggio"

Maurizio Sarri fa i complimenti al Napoli per la vittoria sul Genoa anche se non risparmia una bacchettata: "Stiamo facendo un campionato straordinario, siamo tre punti dietro una squadra che ne ha fatti 58 su 60 nelle ultime gare. Ma non dobbiamo abituarci ad andare in svantaggio e poi rimontare". Sulle polemiche in Torino-Juventus: "Non l'ho vista". Il sogno scudetto continua? "Non so, pensiamo match per match".