Sarri: "Higuain fenomeno, Callejon spero che resti, Chiriches non lo conosco"

Maurizio Sarri dopo aver preso visione del gruppo azzurro è felice di avere Higuain e convinto di dover "imitare" una squadra: la Juventus. Il bilancio della prima fase della preparazione. "Sono soddisfatto del lavoro svolto. Anche se negli ultimi due-tre giorni è emersa la stanchezza. Soddisfatto del lavoro e dell'approccio al lavoro. Li pensavo meno umili, certi giocatori. Invece no. Higuain compreso: un bravissimo ragazzo e campione, intelligente per le riflessioni che ha fatto".

"Higuain è il valore aggiunto del Napoli, uno che ti fa vincere le partite. E poi credo che abbia ancora qualcosa di inedito da dare e da dire. E' un mio pensiero, e anche una speranza concreta. A chi ogni tanto mi chiede se Higuain può essere un problema, io rispondo: lui può essere solo una magnifica risorsa per questa squadra".

Il mercato. "Ogni giorno leggo di giocatore fortemente voluto da Sarri. Io non faccio richieste pressanti. Io dico che prima di tuto serve cresce, serve la mentalità. L'anno scorso ho visto tante nostre avversarie, una su tutte: la Juventus. Ho visto come si sono preparati i giocatori bianconeri per affrontare l'Empoli, gli occhi dei giocatori, i loro cori di incitamento come se dovessero affrontare il Bayern Monaco. Ecco, quello serve"