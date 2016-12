Sarri, debutto amaro: Napoli ko 2-1 col Sassuolo

LA PARTITA



Lo aveva detto, Maurizio Sarri: "Il Sassuolo è l'avversario peggiore che ci potesse capitare alla prima di campionato". E così è stato: Di Francesco ha un giocattolino che offensivamente parlando recita da grande: la partenza di Zaza è stata rimpiazzata da un ottimo Defrel. Berardi, fino all'infortunio, è stato ispiratissimo. Qualche problema per il Napoli: davanti Higuain ha trascinato la squadra per 60', Hamsik è a suo agio come mezzala, ma la fase difensiva lascia a desiderare. In particolare Maggio ha pagato dazio nella sfida contro Vrsaljko, desiderio di mercato di Sarri.



Sarri sceglie il collaudato 4-3-1-2 con Insigne a giostrare dietro a Higuain e Mertens. Di Francesco non ha paura e schiera il tridente pesante con Berardi, Floro Flores e Defrel. L'avvio del Napoli è arrembante. Higuain si invola verso la porta e sulla sua conclusione, respinta da Cannavaro, si avventa Hamsik. Lo slovacco, specialista delle partenze sprint, segna il primo gol della stagione azzurra. È un Napoli in fiducia, trascinato da un Higuain davvero ispirato: l'argentino gioca la palla, aiuta in fase difensiva ed è il regista della maggior parte degli attacchi della squadra di Sarri. Al Sassuolo servono 15' per entrare in partita, poi il tridente di Di Francesco inizia a tessere le ripartenze letali alle quali il Napoli presta il fianco. Chiriches traballa, ma è Maggio a sbagliare il fuorigioco in occasione del pareggio del Sassuolo: al 33' Berardi innesca alla grande Floro Flores, che stoppa di petto e insacca al volo sull'uscita di Reina. L'attaccante napoletano non esulta, mentre il portiere spagnolo deve salire in cattedra, salvando due volte in 2' la porta con due autentici miracoli su Defrel, sempre magnificamente servito da Berardi e Floro.



Nella ripresa il passo del Napoli non è lo stesso di quello del primo tempo anche se le occasioni non mancano. Higuain è caparbio ma la sua azione si affievolisce e al 60' Sarri decide di toglierlo per Gabbiadini. È Mertens a mettersi sulle spalle la responsabilità offensiva del Napoli: il belga sfiora più volte il gol con conclusioni da fuori, anche su punizione. I cambi danno però una marcia in più al Sassuolo. Il giovane Politano, al debutto in A, è una scheggia e non fa rimpiangere Berardi, uscito per infortunio. Defrel sembra inserito alla perfezione nei meccanismi di Di Francesco. All'83' arriva la doccia gelata per Sarri, con un'azione costruita tutta dai giocatori subentrati. Politano verticalizza per Falcinelli, palla al centro e gol di Sansone. L'assalto finale azzurro è vano. La prima di Sarri finisce con una sconfitta.