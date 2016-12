Sarri: "Con la Roma è la vera sfida. Da vincere per tutta Napoli"

"Sarà una partita da giocare col cuore, la più importante. E da vincere: non per lo scudetto o per calcoli, ma per i nostri tifosi, per la città". Ecco lo slogan di Maurizio Sarri , alla vigilia di Napoli-Roma . "La Roma non è una squadra in crisi, è la rivale numero uno della Juve. Noi ci siamo ripresi subito dopo il ko di Bologna, ma a Bologna abbiamo sbagliato. E sono errori da non ripetere".

Azzerare quel che resta del 2-3 di Bologna. Ripartire dal 5-2, comunque sia, di Europa League. Fra il Napoli e i sogni di gloria europei, ci sono solo vittorie. Fra il Napoli e la corsa allo scudetto c'è qualcosa da farsi perdonare, e meglio: da saper oltrepassare. Così, niente di meglio (o peggio?) della super-sfida con la Roma, al San Paolo. E niente di meglio delle parole di Sarri, per capire.

Napoli-Roma, che Napoli sarà?

"Il Napoli che gioca col cuore, per la sua gente, perché è la partita più importante. E dunque in campo senza retropensieri, senza badare allo scudetto, ai calcoli. Conta solo il cuore, quello che metteremo in campo al di là di tecnica e tattica. Per fare felice la nostra gente, i tifosi del Napoli, tutta Napoli".

La Roma è da considerare una squadra in crisi?

"La Roma è l'antagonista numero uno della Juventus, così si è detto all'inizio del campionato e il ruolo è quello. Poi, può avere avuto difficoltà, momenti non positivi, infortuni importanti. Non è una squadra in crisi".

Higuain ha detto: Sarri mi ha reso più forte e felice.

"Higuain è un campione, con margini di miglioramento che deve saper completare. A Higuain ho sempre detto le cose in faccia, quelle che gli dovevo dire, belle e meno belle, e gliele dico ancora: a Bologna, per esempio, ha giocato come non avrebbe dovuto, ripetendo certi errori che faceva in passato".

Dopo Bologna è arrivato il Legia: subito la vittoria.

"E' stato importante ripartire subito, in una gara nella quale era difficile trovare motivazioni. Una ripartenza che ci voleva".

Garcia ha detto: Fra Dzeko e Higuain io mi tengo Dzeko.

"E io mi tengo stretto Higuain".

Roma più stanca del Napoli dopo la partita, stressante, di Champions?

"Lo stress è peggiore per chi gioca in Europa League, visto che ha un giorno in meno dì per recuperare. Domani le squadre più penalizzate sono Fiorentina e Napoli, se pensiamo agli impegni europei".

Domani vincendo avrete vinto tutti gli scontri diretti.

"Domani mi interessa solo fare la partita del cuore, per la gente. Senza calcoli".

Arbitro sarà Rizzoli. Preoccupato dell'aspetto arbitrale?

"L'arbitro Rizzoli è di altissimo livello. Certe volte gli arbitraggi non mi sono piaciuti, ma fa parte della normalità e certi numeri, alla fine, torneranno nella media".

La gara di domani si decide a metà campo? O sarà un duello Dzeko-Higuain?

"Un duello Dzeko-Higuain no, non può essere. A centrocampo sì, lì si decide, ci vorrà una grande prestazione, e non ripetere certi errori commessi a Bologna in quella fase del gioco, quando si sono persi certi equilibri".