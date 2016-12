Sarri: "Bene la vittoria, ma in altre gare abbiamo fatto meglio"

La vittoria contro il Chievo non appaga del tutto Sarri : "Siamo soddisfatti per il risultato e siamo soddisfatti perché dopo qualche partita in cui non abbiamo vinto, poteva essere pesante andare in svantaggio subito - dice il tecnico del Napoli a Premium Sport -. Siamo stati bravi a reagire, ma sul piano del gioco abbiamo fatto meglio nelle gare in cui non abbiamo trovato i tre punti, come a Firenze per esempio".

A fine partita Higuain, che ha scelto di non parlare davanti alle telecamere, è sembrato nervoso: "Non lo so e non mi interessa neanche saperlo - commenta Sarri -. Sarà stato arrabbiato perché non ha segnato alla fine. Ma a me interessa solo il fatto che ha giocato una grandissima partita, ha segnato, ha colpito una traversa. In questa stagione ha già segnato 28 gol. Il Napoli è Higuain dipendente? E' un fuoriclasse e influenza la squadra dove gioca, così come Messi influenza il Barcellona e Cristiano Ronaldo influenza il Real Madrid. Noi non siamo al livello di queste squadre ma lui è al livello di questi giocatori. Il Napoli però è anche qualcos'altro".



Domani la Juve farà visita all'Atalanta: "Tifare i nerazzurri? Domani penso di fare tutt'altro, non guarderò la Juventus, studierò il Palermo che è il nostro prossimo avversario. Non mi interessa guardare una partita sulla quale non posso influire".