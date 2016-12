Sarri, arriva il Tapiro d'oro: "Mi scuso, ma non sono omofobo"

Il giorno dopo la bufera nata in seguito alle parole offensive rivolte da Maurizio Sarri a Roberto Mancini, puntuale per il tecnico è arrivato il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia, consegnatogli a Castel Volturno da Valerio Staffelli. L'allenatore azzurro ha ribadito le sue scuse, sottolineando il fatto di non essere omofobo e di aver avuto in passato amici omosessuali, purtroppo scomparsi recentemente.