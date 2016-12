San Siro e Stadio-Milan: 10 giorni di attesa

14:26 - Quale futuro per San Siro e il nuovo Stadio-Milan? Dopo il vertice a Palazzo Marino, fra il sindaco di Milano Pisapia, il presidente dell'Inter Thohir e l'ad del Milan Barbara Berlusconi, una delle certezze emerse è un extrabudget di 3,5 milioni per rifare il look di San Siro in vista della finale di Champions del 2016, seguendo un paio di direttive Uefa che impongono (imporrebbero) anche l'abbattimento delle barriere. Non sarà semplice. E poi?

Poi bisogna capire. E aspettare. Come ha spiegato Alfonso Cefaliello (Milan), direttore dell'operatività dello stadio, tutto è legato alla decisione di Fondazione Fiera sulla proposta del Milan di costruire il nuovo stadio di fronte a Casa-Milan.

"Siamo in attesa di una decisione che avrebbe già dovuto essere stata presa. Dipende da loro (il riferimento è a Fondazione Fiera) credo che ci vorranno 7-10 giorni. Adesso non abbiamo elementi per guardare più in là. Al Comune serviva che noi club dessimo delle garanzie, giusto così perché ha stanziato un extrabudget di 3,5 milioni per i lavori . Entro 10 giorni la Uefa tornerà a Milano: oltre all'ammodernamento, chiedono l’abbattimento delle barriere. Noi siamo d’accordo, prima occorrerà riparlarne con le istituzioni".

Il problema non è di facile soluzione. La sola certezza è il look di San Siro per il 2016. Per il resto, appunto, dipende da quel che sarà deciso per l'area dello stadio-Milan, e il club rossonero ha una ragionevole fretta di sapere, perché il nuovo stadio dovrebbe essere pronto per il 2018, e siamo già ai tempi limite. Anche perché la proposta di Thohir, 80 milioni per il nuovo San Siro che sia solo casa-Inter, piace al Comune. Ma senza lo stadio-Milan, come si può procedere?

