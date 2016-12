San Siro come lo Juventus Stadium: panchine in mezzo al pubblico

11:30 - C'è il via libera per il restyling di San Siro. A fine campionato lo stadio milanese verrà adeguato in vista della finale di Champions League dell'anno successivo. Le barriere tra la tribuna e il campo saranno tolte e le panchine avranno come modello quelle dello Juventus Stadium, in pratica in mezzo agli spettatori. Verranno aggiunti posti a ridosso del campo di gioco (postazione super vip). Il termine dei lavori è fissato a Ferragosto.

Il Comune ha anche approvato i lavori che interesseranno quattro nuove sky lounge che saranno nella tribuna arancio. Inoltre, sarà riqualificata la sottotribuna del primo anello arancio che andrà in consegna solo nel dicembre del 2015, qualche mese dopo, in pratica.

Mentre a Milano si ridisegna il Meazza, il patron dell'Inter, Erick Thohir, costruisce negli Stati Uniti un impianto per il DC United. Il Consiglio della Colombia, infatti, ha approvato all'unanimità un progetto da 420 milioni di euro. L'ok definitivo per la costruzione della struttura di Washington è previsto per il 16 dicembre prossimo, ma c'è molta fiducia.