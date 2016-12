San Paolo nel caos: affitto gara per gara, AdL furioso

Clamoroso a Napoli: ieri sera è saltato in Comune l'accordo per il rinnovo della concessione dello stadio San Paolo alla società di De Laurentiis, per mancanza del numero legale. E così, in occasione del big match di domenica alle 15 contro la Fiorentina , Il Napoli si troverà costretto ad affittare l'impianto. Per ridiscutere in Consiglio la convenzione bisognerà ora attendere il 26 ottobre, data della prossima seduta.

La seduta del consiglio comunale è stata sospesa alla votazione del sedicesimo emendamento sui novantadue in totale proposti dall'assemblea. Tra quelli approvati, in particolare, l'introduzione di un tetto massimo per i prezzi delle curve, fissato a 15 euro. I consiglieri presenti in aula erano soltanto 24 e tra questi non c'era il sindaco De Magistris. A questo punto, il Napoli potrà giocare la gara di domenica con la Fiorentina previo affitto del San Paolo a un canone di 5mila euro più il 10% dell'incasso. La prossima seduta consiliare in cui poter ridiscutere la convenzione è fissata per il 26 ottobre.

DE LAURENTIIS: "LEGGI SBAGLIATE, E IL CALCIO PAGA"Lo spettro del rinvio però non è stato ulteriormente agitato dal numero uno azzurro, che nel corso del suo intervento non ne ha fatto menzione. Non sono mancate però affermazioni polemiche riguardo alla questione: "Le leggi che regolano gli stadi e il calcio in generale sono una barzelletta e creano un sacco di problemi. Pensate a com'è gestita la fiscalità in Spagna, il Real Madrid ha ricevuto contributi dalla città con terreni e fondi, da noi la legge Melandri non lo permette e ha castrato la crescita dei club. I sindaci dovrebbero essere dei manager e nessuno lo capisce, nemmeno Renzi. Un sindaco è schiavo del suo ruolo politico e non può fare il bene della città. Il problema vale anche per i settori giovanili, è difficile trovare terreni per la scugnizzeria e le istituzioni non aiutano. Del resto se ho preparato un piano per rifare lo stadio e De Magistris ne era entusiasta, ora non possono dirmi che non va più bene, a queste condizioni il dialogo con la politica è impossibile. Non voglio che il Comune stia con De Laurentiis ma con il Napoli. Altrimenti dicano che non vogliono il bene della squadra. Il mio impegno comunque non è in discussione".