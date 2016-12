San Paolo, De Magistris: "Convenzione saltata per giochi politici"

"Quella di ieri è stata una pagina triste, di squallore politico". Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha commentato la mancata approvazione della delibera per la concessione del San Paolo al Napoli. "Lo stadio a Napoli è un tema sentito come la Costituzione, ma c'è chi ha remato contro per far saltare l'accordo. Rispetteremo la data che si diamo dati per fine ottobre, non ci faremo ostacolare da chi vuol perdere tempo".