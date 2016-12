Sampdoria: Zenga verso l'esonero. Lui vola a Dubai: "Tutto concordato"

La sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato scorie pesanti in casa Sampdoria . E per Walter Zenga sembra giunta l'ora del commiato. A tanto si arriva in casa-Samp? Sì, da quel che trapela. Il vertice societario, con Ferrero, Romei e Osti, tenutosi in mattinata, dicono abbia preso la strada della soluzione drastica. Ovvero l'esonero del tecnico ingaggiato a luglio. Intanto Zenga è a Dubai: nessun giallo però, il viaggio era stato concordato da tempo con il club.

A Zenga si contesta la classifica (16 punti), alcune scelte tecniche e tattiche (Cassano, Pereira e De Silvestri) e anche la mancata qualificazione in Europa League in estate che l'aveva portato sull'orlo dell'esonero. Il rapporto sembrava essersi ricucito con il buon avvio di campionato, ma ora che è caduto anche il fortino Marassi la crisi è tornata, prepotente. br> br>In un primo momento, si era parlato di un ultimatum da fissare per la ripresa del campionato, Udinese-Samp. Ma poi si è andati oltre e la fretta di cambiare (Zenga fra l'altro non piace ai tifosi) e a questo punto è caccia al sostituto. Si parla di Gigi Delneri, ma anche di Corini. Le candidature di Montella e Prandelli sono voci. br> br>Intanto l'ufficio stampa del tecnico ha emesso un comunicato nel quale viene smentito qualsiasi collegamento tra la partenza di Zenga per Dubai con un suo possibile esonero: "La vacanza - si legge - è stata concordata da tempo con il presidente Massimo Ferrero. Pertanto smentiamo categoricamente le ricostruzioni emerse nelle ultime ore da parte dei principali media sportivi".