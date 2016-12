Sampdoria, Zenga: "Soriano in campo col Carpi e anche a Napoli"

Alla vigilia della prima di campionato contro il Carpi , in casa Sampdoria i temi caldi riguardano soprattutto due giocatori: Cassano e Soriano . "Antonio sarebbe arrivato comunque, eravamo d'accordo con la società - spiega Zenga in conferenza -. Non giocherà da trequartista, io e lui siamo d'accordo su questo. Soriano? Bisogna convivere con certe situazioni, domani sarà in campo e direi ci sarà anche a Napoli. Anzi, sarà capitano".

Il tecnico blucerchiato, eliminato subito dall'Europa League, vuole immediatamente riscattarsi contro il Carpi: "Affrontiamo una squadra che ha vinto la Serie B giocando bene, con poco possesso palla e giocatori che giocano in velocità. Le prime partite non sono mai semplici ma giochiamo in casa e vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Dobbiamo vincere, sia per quello accaduto in Europa e sia perché da marzo non si vince qui a Marassi".



Per quanto riguarda il mercato, Zenga è soddisfatto: "Ringrazio il presidente Ferrero, Osti e Romei per il gran lavoro che stanno facendo. Si sottovalutano gli acquisti della Sampdoria, forse perché alcuni sono stati fatti già a gennaio. Rosa corta? Ho 23 giocatori, quanti dovrei averne?". Su Cassano: "Ci dà altre opzioni e sta lavorando bene, da grande professionista. Con Correa avremo anche altre variabili offensive".