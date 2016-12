Sampdoria, Zenga: "Roma candidata allo scudetto, ma sono ottimista"

Ripartire dal gioco e dai risultati ottenuti prima della trasferta di Torino: questo è il diktat di Walter Zenga , atteso dalla sfida casalinga contro la Roma . Una gara sulla carta molto complicata che tuttavia non spaventa più di tanto il tecnico dei liguri: "Loro giocheranno a viso aperto. Se saremo pronti a prendere le contromisure? Dipenderà se accettiamo il concetto di giocare a viso aperto anche noi e vedere una partita con tanti gol . Io lo accetto. I miei precedenti con la Roma sono sempre con tanti gol. Poi magari vediamo come va, noi vogliamo essere ottimisti e pensare sempre che oggi sia il nostro giorno migliore ".

LA CONFERENZA

Come arriva la Samp a questa sfida?

"Come tutte le volte che si affronta il turno settimanale, a me non dà fastitdio giocare 3 partite in una settimana, indipendentemente dal risultato. Affrontiamo una squadra tra le più forti, una delle pretendenti allo scudetto, e dovremo avere la massima concentrazione".

Quanto sarebbe importante fare risultato?

"In Italia siamo abituati a giudicare solo il risultato finale. Il campionato italiano è complicato, noi con il Carpi abbiamo fatto 5 gol, poi il Carpi ha perso soltanto con un rigore dubbio. Non fa testo quello che succede prima, fa testo soltanto la partita. Contro il Bologna ci importava vincere, abbiamo fatto una partita di grande pazienza e intelligenza. Se gli altri sono rimasti in 10 vuol dire che abbiamo fatto qualcosa affinché ci dovessero fermare con dei falli".

Cosa non ha funzionato a Torino?

"Ci sono stati episodi che potevano andare a nostro favore, ma non vogliamo piangerci addosso. Le partite durano 90 minuti, e all'inizio sono dure per tutti, ma col passare dei minuti le squadre si allungano ed escono le qualità. Quello che non mi è piaciuto a Torino è che non ci abbiamo creduto abbastanza, anche se manca poco alla fine ci può essere una punizione o un episodio che ti consente di riaprire la partita".

Ha intenzione di fare turnover?

"Quando si chiede a un allenatore se fa il turnover il discorso non finisce mai. Io credo che se un giocatore di 20 o 30 anni sta bene buò tranquillamente giocare tante partite in un mese. Discorso diverso sarebbe se dovessimo affrontare trasferte europee stancanti. Ci sono ancora 33 partite, il campionato è lungo. Il Torino per esempio ha dimostrato che con un allenatore che è lì da 4 anni ha formato un gruppo maturo. Io ho sempre detto che la Samp per me è un punto di arrivo, e ci tengo a fare bene qui."