Sampdoria, Zenga: "La Fiorentina può ambire allo scudetto"

Contro la Fiorentina non c'è stato nulla da fare, la Sampdoria ha perso l'imbattibilità interna: "E' la squadra più forte che abbiamo incontrato fino ad adesso - ha commentato Zenga dopo lo 0-2 -. Ci sono episodi che sono andati a loro favore, questo ci ha penalizzato, ma non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Siamo stati aggressivi anche noi ma non siamo riusciti a segnare. Peccato, la sconfitta ci servirà per il futuro".

"La Fiorentina ha giocato bene, ha meritato di vincere. Certo la partita è stata incanalata verso il loro modo di giocare da episodi determinanti: abbiamo regalato il rigore dopo 10 minuti e lì è diventato tutto più complicato. Anche il 2-0 lo abbiamo regalato, è partito da una rimessa per noi. Poi il calcio è strano, non è logico, loro hanno creato di più ma se Eder segna a 10 minuti dalla fine magari cambia la gara. Dobbiamo rimanere più attenti e dobbiamo cercare di essere più cinici. Vecino doveva essere espulso? Anche la mancata espulsione di Vecino fa parte degli episodi negativi anche se gli episodi una squadra se li cerca, non arrivano a caso. Quando una squadra propone gioco poi anche gli episodi diventano a suo favore. Il secondo giallo comunque mi sembrava discretamente evidente. Di cosa ho parlato con Paulo Sousa a fine primo tempo? Discutevamo proprio di questo episodio qui, lui chiaramente sosteneva il contrario, io invece dicevo che era da secondo giallo. Una discussione comunque civilissima che è finita lì. Perché Cassano solo nel finale? Si, potevo farlo entrare prima ma il problema è che quando sei sotto vorresti mettere tutti gli attaccanti, rischiando di prendere altre reti, invece ho aspettato per tentare di rimanere in partita. Doveva entrare Lazaros, poi dopo l'occasione di Eder ho deciso di inserire Cassano. Chi è la favorita per lo scudetto? La Fiorentina mi ha fatto una grandissima impressione, in questo momento ha tutte le carte in regola per poter ambire allo scudetto".