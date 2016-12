Sampdoria, Zenga: "E' colpa mia, ma io resto qua"

Parlando poi alla stampa, Zenga ha così commentato il duro k.o.: "Io non sono uno che cerca scuse. Sono partito il primo luglio, ho provato determinate cose, sono arrivato a Torino e ho avuto giocatori che hanno avuto un virus. La formazione l'ho dovuta mettere insieme in funzione di queste cose". E ancora: "Non c'è nessuna scusa. Una squadra che perde 4-0 deve solo analizzare il fatto che sono stati incassati tre gol nei primi dieci minuti dei due tempi. Cosa ha detto ai tifosi? Quando una squadra vince si va a festeggiare, quando si perde si va a chiedere scusa e l'allenatore deve stare davanti ai giocatori, se avessimo vinto non sarei andato. Abbiamo preso una bella botta che ci farà sicuramente bene. Ci farà riflettere su quanto fatto".

A fine gara anche Massimo Ferrero è voluto scendere in campo per andare sotto la curva. Il presidente blucerchiato ha ringraziato i tifosi, disinnescando l'aspra contestazione contro la squadra travolta 4-0 e, salvo miracoli nel match di ritorno, già eliminata dall'Europa League. Poi, sul sito del club blucerchiato, Ferrero si è voluto così scusare: "Posso solo dire che ringrazio i nostri tifosi, sempre meravigliosi. Abbiamo perso meritatamente e non posso che chiedere scusa. Questa è stata una gara no, una partita sbagliata. L'emozione e le partite estive possono tirare brutti scherzi e questo è stato proprio un black out. Questa non è la mia Samp, non è la squadra forte che abbiamo costruito e intendiamo rinforzare. Forse era scritto che non dovevamo andare. Abbiamo però un'altra partita e nel calcio non bisogna mai dire mai. Sono sicuro che questa squadra sia forte. Di acquisti ne faremo, ma al ritorno non potranno giocare. Ripeto: hanno vinto solo i tifosi, ancora una volta generosi e straordinari".