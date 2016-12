Sampdoria, Zenga: "Abbiamo una grande rosa"

La Samp è attesa dalla sfida di Marassi con il Bologna. I rossoblù sono ancora a quota zero, ma Walter Zenga non si fida: "La sfida con il Bologna non è per nulla facile, perché loro hanno ottimi giocatori, come Destro e Taider. Ma noi siamo focalizzati". Non ci sarà Antonio Cassano, ancora ai box: "Tornerà in gruppo la prossima settimana: ha tanta voglia. La sosta? E' stata utile per rigenerarsi ed inserire i nuovi. Abbiamo una grande rosa".