Sampdoria: ufficiale Montella, contratto fino al 2018

E' arrivata l'ufficialità alle 15.24: Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Sampdoria, contratto fino al 30 giugno 2018. Il presidente Massimo Ferrero aveva già preannunciato il suo arrivo con un tweet: "Ferrero ha fatto gol, è arrivata una stella". Il successore di Zenga ha già definito la composizione del suo staff (tra i collaboratori anche Nicola Caccia , ex del Genoa). Lunedì alle 11 presentazione a Bogliasco. Poi il primo allenamento.

LE PRIME PAROLEAi microfoni di Samp TV sono arrivate anche le prime parole di Vincenzo Montella da allenatore blucerchiato: "Sono tornato qui per la terza volta, c'è un po' di emozione. Sono ritornato ancora più giovane... Un saluto a tutti, grazie per la vicinanza e per l'affetto negli anni scorsi anche da avversario. Sono felicissimo".