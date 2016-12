Sampdoria, quando Ferrero faceva l'attore...

13:15 - Massimo Ferrero è uno dei personaggi più bizzarri e divertenti della Serie A. Da quando ha acquistato la Sampdoria, ha portato una ventata di novità nel mondo del calcio italiano, con tanto di battute e interviste che sono già un cult per i tifosi blucerchiati e non solo. Produttore cinematografico, Ferrero è un istrione davanti alle telecamere. In passato, del resto, ha vestito anche i panni dell'attore. Eccolo in "Ultrà", film del 1991 con Claudio Amendola, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi.