Sampdoria, Quagliarella: "Se segno contro il Torino non esulto"

Fabio Quagliarella-bis alla Sampdoria: "A Torino c'era stato qualche problema con i tifosi, avevo chiarito ma non giocavo più. Sono felicissimo di essere tornato, voglio ripagare l'affetto dei tifosi e la fiducia del club". Prima del primo allenamento in blucerchiato, Quagliarella ha assicurato: "Se segno contro il Torino non esulto, la mia professionalità non cambia. Rispetto la Maratona e lo farò per sempre".