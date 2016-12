Sampdoria, primo giorno di ritiro

Primo giorno di ritiro per la Sampdoria, che mercoledì mattina ha cominciato a lavorare a Temù, paesino a pochi chilometri da Ponte di Legno (Brescia). Subito palla tra i piedi e tattica per il nuovo tecnico Walter Zenga, che in accordo col preparatore atletico non ha voluto iniziare con un duro lavoro fisico. Buone notizie per Eder, che a fine aprile si era fatto male al ginocchio sinistro: l'infortunio è superato e l'attaccante ha regolarmente lavorato in gruppo.