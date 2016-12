Sampdoria-Palermo 2-0: primo sorriso blucerchiato per Montella

LA PARTITASi interrompe poco prima delle abbuffate natalizie il digiuno di vittorie della Sampdoria che, complice un Palermo volenteroso ma poco incisivo in attacco, torna a vincere dopo quasi due mesi di astinenza. Ha scelto forse il momento migliore Montella per pescare il primo sorriso, in un vero e proprio scontro salvezza che permette ai blucerchiati di sorpassare proprio i rosanero in classifica portando a sei i punti di distacco dal terzultimo posto del Frosinone.



Sul tabellino dei marcatori sono finiti Soriano e Ivan, uomini chiave nel 4-3-2-1 disegnato dal tecnico per l'occasione dopo diverse prove andate a vuoto, con Cassano "falso nueve" in grado di far saltare il banco di Ballardini in più di un'occasione. Niente gol per FantAntonio, che non segna da più di un anno, ma tante buone giocate e una pericolosità costante che alla fine è risultata decisiva. Nel primo tempo, infatti, il fantasista manda in porta Soriano, Fernando e Ivan orchestrando ripartenze da manuale, ma senza trovare lo spunto vincente per il vantaggio dopo un inizio di carattere del Palermo. La squadra di Ballardini con le giocate di Vazquez e gli inserimenti di Trajkovski si rendono pericolosi, pur senza impegnare più di tanto Viviano.



La svolta arriva al 53' quando la Sampdoria passa sfruttando un contropiede: Cassani lancia il quasi omonimo Cassano sulla sinistra che elude l'intervento di Gonzalez e mette in mezzo un pallone che Soriano, favorito dal taglio di Fernando che disturba Goldaniga, piazza alle spalle di Sorrentino. A vantaggio acquisito la maggiore tecnica del centrocampo blucerchiato e il gioco voluto da Montella congelano il match, con Viviano impegnato sempre da Trajkovski solo nel finale, ma a risultato acquisito. Sì perché al 76' c'è spazio per il primo gol in Serie A di Ivan, bravo a superare Sorrentino con un pallonetto chirurgico dal limite dell'area.