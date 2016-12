Sampdoria: nessuna lesione per Cassano

Piccolo respiro di sollievo per Antonio Cassano. I primi controlli strumentali, eseguiti presso il Laboratorio Albaro di Genova, hanno escluso lesioni alla coscia sinistra per il fantasista, che stamattina si è fermato nel corso dell'allenamento per un affaticamento muscolare. Gli esami saranno ripetuto nelle prossime 24-48 ore. Nell'attesa della seconda visita, Cassano sta già effettuando un lavoro personalizzato per il recupero.