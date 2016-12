Sampdoria, Montella: "Siamo fragili, dobbiamo dimostrare spessore"

Vincenzo Montella , amareggiato per il ko con il Sassuolo, richiama i suoi: "E' il momento di dimostrare che siamo una squadra di spessore, siamo stati troppo fragili . Valuteremo di andare in ritiro ma vogliamo guarire le nostre ferite". Il tecnico blucerchiato rende onore alla squadra di Di Francesco: "Non poteva capitarci avversario peggiore: più organizzati, più squadra. E noi ci siamo sciolti dopo il primo gol ".

Montella parla pure di episodi sfavorevoli: "Se il gol di Zukanovic fosse arrivato sullo 0-0, avremmo dimostrato un'altra leggerezza, quella mostrata solo sullo 0-3. I giocatori sono troppo tesi ma lavorano bene in settimana, non so se un ritiro li aiuterebbe". Il prossimo match non è di certo facile, a Roma con la Lazio: "Ogni partita è difficile se le cose non vanno bene, sono feriti come noi ma io voglio pensare a come possiamo guarire".