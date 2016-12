Sampdoria, Montella: "Reazione da grande squadra"

Vincenzo Montella accoglie il primo punto sulla panchina della Sampdoria con il sorriso: "La squadra non voleva perdere, abbiamo avuto una reazione da grandissima squadra " le parole a Premium Sport. Il tecnico blucerchiato non è pentito di aver accettato l'offerta di Ferrero: " Ho voluto la Samp , è un cammino difficile ma non mi pento. Ora lavorerò più sulla difesa . Muriel? Pensavo fosse più utile a gara in corso".

Montella ha anche fatto mea culpa: "Ho sbagliato anche io nella gestione di alcuni concetti di lavoro, adesso lavoreremo con più attenzione sulla fase difensiva rispetto a quella offensiva. Il ritiro è servito? Ci siamo conosciuti meglio per poi andare avanti in un'unica direzione. La squadra oggi mi è piaciuta in maniera incredibile".

Poi, sull'assenza di Eder (problema muscolare nella rifinitura): "E' un giocatore veloce che ha il gol nelle gambe. La sua assenza pesa ma io volevo trovare una squadra e dopo questa partita posso dire che siamo una squadra vera".

Sugli obiettivi futuri: "desso pensiamo solo alla Coppa Italia, poi il campionato e poi vedremo quali potranno essere i nostri obiettivi. Però vedere questo atteggiamento è la cosa più bella per un allenatore, al di là dei punti". Infine, sul fallo che ha scaturito la punizione dell'1-1: "Il fallo di Berisha era da espulsione? Dalla panchina sembrava rosso, poi rivedendo l'episodio non lo so".