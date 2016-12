Sampdoria, Montella: "Non sono pentito di essere tornato, siamo in crescita"

La Sampdoria esce dalla Coppa Italia ma Montella guarda agli aspetti positivi: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con maggior fiducia ed entusiasmo. Sul piano del temperamento la squadra è cresciuta, non meritavamo la sconfitta - ha detto dopo la gara con il Milan - Non sono pentito di essere tornato. Sapevo delle difficoltà ma siamo in netta crescita .Cassano? E' completamente dentro la squadra e può essere il valore aggiunto".

"Nel primo tempo siamo andati vicino al gol e siamo stati bravi nel difendere bassi - ha proseguito Montella nel dopo gara - Stasera eravamo compatti e fluidi. Sono certo che riusciremo a mettere in campo le nostre caratteristiche fino alla fine. Ci vuole del tempo per portare avanti le proprie idee di calcio. Eder? Spero di recuperarlo per domenica, con il Palermo sarà fondamentale". Sul mercato: "Vedremo, se ci saranno possibilità miglioreremo la squadra. A gennaio il mercato è sempre difficile. Qualora ci fosse la possibilità non credo che la società si tirerà indietro".